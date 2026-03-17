Шойгу назвал число борющихся с Россией стран

Шойгу: Россия сегодня противостоит действиям 56 стран
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская Федерация в настоящее время противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе, передает ТАСС.

«Фактически против нашей страны действует огромная система, больше пятидесяти стран, точнее, 56 стран», — сказал чиновник.

Он добавил, что в ответ на это Россия должна противопоставить лучшую организованность и сделать все для обороны критической инфраструктуры, что предписано по линии соответствующих ведомств.

В ходе этой же встречи Шойгу заявил, что сегодня ни один российский регион не находится в безопасности на фоне динамики развития средств поражения у Украины. Он отметил, что с украинской территории еще недавно нельзя было достать Урал, но теперь этот район, расположенный между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, находится в зоне непосредственной угрозы.

Ранее ВСУ атаковали российский город, находящийся в тысяче километров от украинской границы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!