Шойгу назвал первоочередные цели Киева на территории РФ

Первоочередными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России являются объекты военного назначения, транспорта и ТЭК. Об этом заявил в ходе совещания в Екатеринбурге секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — сказал секретарь Совбеза.

Также на совещании он добавил, что число терактов в 2025 году на территории России составило 1830 терактов, что на 40% больше, чем годом ранее.

Рост числа терактов он объяснил тем, что «преступный украинский режим и его покровители не оставляют попыток совершения диверсий и терактов внутри России».

