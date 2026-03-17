В Дагестане арестовали замглавы регионального управления Росреестра

Замглавы Росреестра по Дагестану арестовали по делу о мошенничестве

Заместителя главы управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева отправили в СИЗО на два месяца, он проходит обвиняемым по делу о мшенничестве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Детали уголовного дела пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в 2025 году Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила ущерб от возможных хищений денежных средств предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны на сумму более 30 млрд рублей.

Всего было возбуждено более 700 уголовных дел, были осуждены более 200 граждан. В федеральный бюджет и организациям ОПК были возвращены около 10 млрд рублей.

