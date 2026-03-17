Иран получил предложение о перемирии с США

Иран получил через двух посредников предложение о перемирии с США, но новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи его отверг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, позиция Хаменеи в отношении мести Соединенным Штатам и Израилю была «очень жесткой и серьезной» на его первом заседании по внешней политике. Собеседник агентства не уточнил, присутствовал ли лидер лично на встрече.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, отца Моджтаба, он не выжил. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.