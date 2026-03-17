Шойгу призвал правильно оценивать уровень угроз для России

Шойгу: недооценка уровня угроз РФ может повлечь трагические последствия
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе заявил, что недооценка уровня угроз для России может повлечь за собой трагические последствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Недооценка уровня угроз, промедление в устранении имеющихся уязвимостей, могут привести к трагическим последствиям, подорвать социально-экономическую стабильность, осложнить выполнение задач тылового обеспечения наших вооруженных сил», — отметил Шойгу.

Он добавил, что Украина не оставляет попыток диверсий и терактов внутри России, их количество постоянно растет. В частности, в 2025 году на территории РФ было совершено 1 830 терактов, что на 40% больше, чем в 2024 году и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году.

13 марта постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что Украина продолжает регулярно совершать террористические атаки на химические и иные другие объекты, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, повреждение которых чревато масштабным заражением населения и окружающей среды.

Кроме того, по его словам, Киев развивает скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве некоторых зарубежных государств.

