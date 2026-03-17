В Финляндии опровергли бойкот Кубка мира-2028 в случае допуска сборной России

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен назвал спекуляцией информацию о том, что сборная страны будет бойкотировать Кубок мира-2028 в случае допуска России. Его слова приводит Iltalehti.

Ранее стало известно, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии собираются отказаться от игры на турнире, если к нему допустят россиян.

«Это не информация, а чьи-то журналистские спекуляции, и я на данном этапе не буду их комментировать. Мы не обсуждали участие России ни с кем», — сказал Хиетанен.

Матчи Кубка мира пройдут в Канаде и Чехии в 2028 году.

По словам комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмана, решение об участии России в турнире пока не принято.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить

российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.



