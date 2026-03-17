Назван фактор потери пластичности мозга в среднем возрасте

Употребление алкоголя в молодости для борьбы со стрессом связано с ухудшением когнитивных функций в среднем возрасте — даже если позже происходит отказ от спиртного. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

В ходе экспериментов на мышах исследователи изучали, как сочетание стресса и употребления алкоголя в раннем взрослом возрасте влияет на мозг в дальнейшем. Оказалось, что именно комбинация этих факторов оказывает наиболее сильное воздействие. У животных, переживавших стресс и получавших алкоголь, в среднем возрасте наблюдалось снижение когнитивной гибкости — способности адаптироваться к новым условиям и быстро принимать решения.

Дополнительный анализ показал изменения в работе голубоватого пятна (лат. locus coeruleus) — области ствола мозга, которая играет важную роль в реакции на стресс и принятии решений. В норме эта структура активируется во время стрессовой ситуации и затем возвращается к обычному состоянию. Однако у животных с историей стрессового употребления алкоголя этот механизм оказался нарушен.

Кроме того, в мозге таких мышей ученые обнаружили признаки окислительного стресса — повреждения клеток, которое часто наблюдается при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

По мнению авторов работы, употребление алкоголя в молодости на фоне стресса потенциально может приводить к долговременной «перенастройке» нейронных цепей и у людей. Со временем такие изменения способны повышать риск когнитивных нарушений.

