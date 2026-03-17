На границе Ливана и Сирии появилась 26-метровая статуя Христа

РИА Новости: статую Христа как символ мира установили на границе Ливана и Сирии

На границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Иисуса Христа как символ мира. Об этом сообщил автор и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад в беседе с РИА Новости.

«Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле», — сказал собеседник агентства.

По его словам, идея установить статую Христа существовала давно, однако в нынешних реалиях она стала более символичной и значимой. Монумент установили в ливанской деревне Аль-Каа, откуда родом Фади Эльяс Авад. Статуя состоит из основания высотой 10 метров и 16-метровой фигуры Христа.

Деревня Аль-Каа расположена у самой границы с Сирией в северной части долины Бекаа. Она считается одним из старейших христианских поселений в Ливане. В деревне преимущественно живут христиане — марониты и греко-католики. Вокруг населенного пункта сохранилось несколько древних церквей и монастырей.

7 марта телеканал Al Mayadeen сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась высадить десант с вертолетов на границе Ливана и Сирии, в горной местности Бриталь. В районе высадки десанта раздавались звуки стрельбы и взрывов.

Одновременно с этим на юге Ливана бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе военных ЦАХАЛ в районе поселения Хиям. Боестолкновения там также носят ожесточенный характер.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.