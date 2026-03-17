В Белом доме снова отвергли помощь Украины на Ближнем Востоке

В Белом доме отказались от помощи Украины в защите от иранских беспилотников
США не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников. Об этом заявил New York Post неназванный представитель Белого дома, сославшись на недавнее заявление президента США Дональда Трампа.

«Операция «Эпическая ярость» имела оглушительный успех: количество иранских ракетных ударов сократилось на 90%, а количество ударов беспилотников — на 95%», — отметил он.

13 марта Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана. Затем Трамп также сказал, что американской армии не нужна помощь Киева, а президент Украины Владимир Зеленский является «последним человеком», от которого Вашингтон будет ее ждать.

5 марта Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с дронами и своих специалистов. А 9 марта Зеленский сообщил, что Киев направит беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты военных баз США.

14 марта временный поверенный в делах Ирана на Украине Шахрияр Амузегар заявил, что слова Зеленского о поддержке стран Ближнего Востока ставят Украину в один ряд с врагами Ирана.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.

 
