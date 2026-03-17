Борющаяся с раком Лерчек погасила многомиллионную задолженность

Блогершга Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) погасила многомиллионную задолженность. Об этом сообщило издание Super.

По данным издания, долга в размере 175 млн рублей налоговых начислений по ИП у Чекалиной больше нет. Еще несколько дней назад долг числился в ФНС.

С борющейся с раком желудка Лерчек 16 марта сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее больная раком Лерчек отреагировала на решение суда о приостановке уголовного дела.