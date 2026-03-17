В России призвали провести амнистию для Лерчек и других тяжелобольных женщин

В Госдуме предложили провести амнистию для тяжелобольных осужденных матерей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России следует провести амнистию для тяжелобольных женщин, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Об этом разговоре с Life.ru заявила депутат Государственной думы Нина Останина, прокомментировав приостановку уголовного дела против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которая сейчас проходит лечение от рака 4-й стадии.

«Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное», — сказала депутат.

По мнению Останиной, гуманного отношения заслуживает не только Лерчек и другие медийные личности, но и остальные тяжелобольные осужденные, совершившие нетяжкие преступления. Парламентарий подчеркнула, что заботиться необходимо обо всех.

Депутат также призвала к более гуманным наказаниям для детей до 14 лет и для тех, кто является родителями-одиночками. При этом она подчеркнула, что пока эти предложения не получают поддержку.

В марте у Лерчек обнаружили рак. По словам Сквиччиарини, блогер страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам.

Сейчас Чекалина начала экстренный курс химиотерапии в государственном онкологическом центре им. Блохина, также она проходит лучевую терапию. Согласно информации SHOT, у блогера обнаружили лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое фиксируется только на четвертой стадии рака. В таких случаях опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за ее болезни. Вместо домашнего ареста суд избрал Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом блогеру разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ранее Ида Галич вступилась за больную раком Лерчек.

 
