Шойгу рассказал о рисках ЧС природного характера в регионах России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе заявил, что в некоторых регионах РФ сохраняются риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, несмотря на предпринимаемые властями усилия. Об этом сообщает ТАСС.

«В ряде субъектов Российской Федерации продолжают сохраняться повышенные риски возникновения наводнений, паводков и лесных пожаров», — поделился Шойгу.

Он уточнил, что в 2025 году во время весеннего паводка затопило территории в 56 регионах РФ, а в пожароопасный сезон было зафиксировано более 7 тысяч лесных пожаров, огонь прошел 4,7 млн гектаров.

1 марта начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил, что обильные снегопады этой зимой могут обернуться серьезными паводками в Подмосковье весной.

По мнению Центрального УГМС, аномально снежная зима является следствием глобального потепления. В 2025 году климатические изменения привели к рекордному росту температуры воздуха и поверхностных вод Мирового океана. Повышение температуры воды усиливает штормы, ураганы и экстремальные осадки. В результате, в январе 2026 года европейская часть России находилась под воздействием атлантических и южных циклонов, принесших значительные объемы осадков.

