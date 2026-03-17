Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили об аномальном количестве клещей в 2026 году

Биолог Сафонов: в средней полосе России будет аномально много клещей в 2026 году
Global Look Press

В 2026 году ожидается аномально большое количество клещей в средней полосе России. Об этом aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, рекордное количество клещей в этом сезоне будет из-за обильных осадков. Высокие сугробы создали идеальные условия для зимовки паразитов, послужив для них теплым теплым одеялом. При этом резких морозов этой зимой почти не было.

«Численность клещей будет просто огромная. Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная. Толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища в лесной подстилке от холода», — предупредил эксперт.

Биолог подчеркнул, что столкнуться с клещами в лесу можно уже в это время. Паразит начинает вести активный образ жизни сразу после того, как температура воздуха достигает +5 градусов. Такая погода стоит в Москве и Московской области уже на протяжении недели.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, таких как опасный для человека клещевой энцефалит. При этом заразиться от паразита можно не только в результате укуса, но и при попадании его на кожу.

Ранее были названы регионы, где клещей будет больше всего в 2026 году.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!