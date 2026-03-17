Россиян предупредили об аномальном количестве клещей в 2026 году

Биолог Сафонов: в средней полосе России будет аномально много клещей в 2026 году

В 2026 году ожидается аномально большое количество клещей в средней полосе России. Об этом aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, рекордное количество клещей в этом сезоне будет из-за обильных осадков. Высокие сугробы создали идеальные условия для зимовки паразитов, послужив для них теплым теплым одеялом. При этом резких морозов этой зимой почти не было.

«Численность клещей будет просто огромная. Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная. Толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища в лесной подстилке от холода», — предупредил эксперт.

Биолог подчеркнул, что столкнуться с клещами в лесу можно уже в это время. Паразит начинает вести активный образ жизни сразу после того, как температура воздуха достигает +5 градусов. Такая погода стоит в Москве и Московской области уже на протяжении недели.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, таких как опасный для человека клещевой энцефалит. При этом заразиться от паразита можно не только в результате укуса, но и при попадании его на кожу.

