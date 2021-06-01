В МИД рассказали, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов рассказал, зачем Россия восстанавливает военные объекты и инфраструктуру в Арктике, сообщает РИА «Новости».

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны (в Арктической зоне производится свыше 10% ВВП и 20% экспорта), и создать безопасные условия для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны», — заявил Корчунов.

Дипломат, который также представляет Россию в Арктическом совете, отметил, что активность российской армии в регионе не создает угрозы для других арктических стран.

Ранее в США рассказали о подготовке к «первой арктической войне».