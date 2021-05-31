Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военные перехватили беспилотник Вооруженных сил Армении на границе двух стран.

«На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Грифон-12» Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

В Армении пока не прокомментировали инцидент.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения поддерживает размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на границе с Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул, что армянские власти согласны вывести свои войска из участка Сотк-Хознавар, когда на это согласится Баку. Он уточнил, что следующим шагом может стать демаркация и делимитация границ.