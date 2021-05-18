США призвали Армению и Азербайджан провести переговоры о демаркации границы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел отдельные телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых призвал обе стороны провести переговоры о демаркации границ между их странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, помощник американского лидера выразил обеспокоенность насчет обострившейся недавно напряженности в отношениях между двумя республиками и отметил, что передвижения военных вблизи недемаркированных границ являются «безответственными и провокационными».

«Он приветствовал продолжающиеся переговоры между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров к мирному решению этого вопроса», — сказала Хорн.

Она добавила, что Блинкен также указал на «необходимость проведения официальных обсуждений вопроса о демаркации международной границы» между двумя государствами.

12 мая Минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. Пашинян тогда утверждал, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры относительно процесса уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно.