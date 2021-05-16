Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС

Израиль подверг атаке дом лидера политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, здание в результате обстрела было разрушено. При этом неизвестно, находился ли в доме Синвар.

Ранее в субботу, 16 мая, стало известно, что ВВС Израиля атаковали дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халила аль-Хайи, выпустив несколько ракет по жилому дому в районе Эт-Туфах в городе Газа. В результате здание было разрушено. В операции приняли участие разведывательные и боевые самолеты.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.