На территории воинской части в Дагестане загорелся танк
Антон Демидов
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Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В пресс-службе сообщили, что возгорание танка произошло на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе республики.
«Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Причины случившегося выясняются.
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