На территории воинской части в Дагестане загорелся танк

Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В пресс-службе сообщили, что возгорание танка произошло на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе республики.

«Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются.