В Японии заявили о возможном запуске баллистической ракеты КНДР
Ника Пикекатлет
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Береговая охрана Японии заявила, что со стороны Северной Кореи мог быть осуществлен запуск баллистической ракеты. Об этом сообщает NHK.
В Kyodo уточнили, что запущенная ракета не несет угрозы для Японии, поскольку траектория полета не проходит над территорией страны.
Также предполагается, что она не должна попасть в эксклюзивную экономическую зону страны при падении.
Однако при этом японская береговая охрана передала специальное предупреждение для рыболовецких судов, которые находятся в Японском море.
Ранее стало известно о запуске Северной Кореей двух ракет малой дальности.