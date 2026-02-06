Размер шрифта
Юрист призвала ограничить публикации материалов с мест нападений на школы

GLobal Look Press

Публикации материалов о нападениях на школы необходимо ограничить в связи с тем, что потенциальные преступники могут расценивать эту информацию как инструкцию для совершения подобных действий. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель Московского криминологического кабинета юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова.

По ее словам, существует множество криминологических исследований, посвященных тому, как сказывается на последующих преступлениях освещение таких инцидентов. Юрист отметила, что эффект подражания может провоцировать волну аналогичных преступлений.

«Когда мы освещаем подробно такие случаи, то первое, что может выйти на арену, это некий триггер, который провоцирует совершение преступления. И второе — это некая инструкция, по которой действуют последующие преступники», — сказала она.

Саламова уточнила, что потенциальные преступники могут изучить всю информацию в СМИ, сделать выводы и попытаться превзойти предшественников. Для предотвращения подобного рода ситуаций необходимо давать лишь общую информацию, без деталей о способе совершения преступления, подчеркнула эксперт.

Кроме того, юрист отметила важность смещения фокуса с преступника на жертв — это нивелирует героизацию нападавших и последующий эффект подражания.

Ранее депутат Лантратова заявила, что СМИ должны писать о нападениях детей на школы.
 
