Лондон объяснил увеличение ядерного арсенала укреплением ПРО России

Решение властей Великобритании увеличить ядерный арсенал связано с укреплением противоракетной обороны России, сообщил глава британского министерства обороны Бен Уоллес в эфире телеканала «Би-би-си».

«Мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций России в противоракетную оборону, они запланировали и развернули новые средства [ПРО]. Если мы хотим, чтобы средства ядерного сдерживания оставались заслуживающими доверия, они должны иметь возможность выполнить свою задачу», – заявил британский министр.

Он также отметил, что считает своим долгом гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, а для этого необходимо отслеживать действия России и других стран по данному вопросу.

Ранее стало известно о намерении Лондона увеличить количество ядерных боеголовок в своем арсенале со 180 до 260.

В министерстве иностранных дел России назвали подобное решение немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности. В ООН также заявили, что решение Великобритании может привести к подрыву международной стабильности.