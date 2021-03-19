Украинский генерал предложил план по «возвращению» Крыма

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что если весь мир откажется от торговли с Россией и устроит ей блокаду, Украина сможет «вернуть» Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. <…> Для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации», — сказал он в эфире канала «1+1».

Он выразил надежду на помощь Киеву со стороны «Крымской платформы», которая может поднять вопрос о блокаде России, чтобы добиться «возвращения» под свой контроль Крыма и Донбасса.

Кривонос уточнил, что блокаду РФ должны организовать другие страны, которые отказались бы работать с российскими компаниями и организациями.

Генерал добавил, что его предложение звучит «фантастически», тем не менее, украинские дипломаты при правильной работе могут организовать и ускорить этот процесс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.