Почти 390 тысяч российских военнослужащих привиты вакциной «Спутник V»
Более трети или 389 тыс. российских военнослужащих привиты первым компонентом вакцины «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Вакцинация от короновируса проходит в армии на добровольной основе. Одними из первых испытателей вакцины «Спутник V» стали военнослужащие, военные медики также принимали активное участие в разработке препарата. С началом вакцинации, планировалось привить до 400 тыс военнослужащих.
По информации военного министерства, за все время пандемии COVID-19 переболели 31729 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 578 военнослужащих, 31 курсанта и 199 гражданских специалистов. За прошедшие сутки выздоровел 41 военнослужащий.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах отмечен самый низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в России.