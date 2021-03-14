Почти 390 тысяч российских военнослужащих привиты вакциной «Спутник V»

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Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в пункте вакцинации от коронавируса в... Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в пункте вакцинации от коронавируса в...
Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в пункте вакцинации от коронавируса в...
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Более трети или 389 тыс. российских военнослужащих привиты первым компонентом вакцины «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Вакцинация от короновируса проходит в армии на добровольной основе. Одними из первых испытателей вакцины «Спутник V» стали военнослужащие, военные медики также принимали активное участие в разработке препарата. С началом вакцинации, планировалось привить до 400 тыс военнослужащих.

По информации военного министерства, за все время пандемии COVID-19 переболели 31729 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 578 военнослужащих, 31 курсанта и 199 гражданских специалистов. За прошедшие сутки выздоровел 41 военнослужащий.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах отмечен самый низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в России.