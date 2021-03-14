В ЛНР заявили о минировании ВСУ территории в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские силовики минируют окраины подконтрольного Киеву населенного пункта Карбонит у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр, ссылаясь на представителя пресс-службы оборонного ведомства республики.

Как рассказал собеседник агентства, на северо-восточной окраине населенного пункта Карбонит (Золотое-2) была зафиксирована установка военнослужащими 2-го батальона 92-й бригады ВС Украины минного поля.

Он подчеркнул, что подобные действия украинских военных ставят под угрозу жизни мирных жителей.

В воскресенье, 14 марта, Народная милиция самопровозглашенной ЛНР также заявила об обезвреживании беспилотника Украины.