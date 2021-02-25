Польское СМИ смоделировало сценарий ядерной войны России с НАТО

Польское издание Gazeta Polska заявило о том, что Россия якобы хочет вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО, сообщает РИА «Новости».

Автор статьи утверждает, что Москва «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» для нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.

Также выдвигается гипотеза о том, что Россия могла бы начать атаку из Калининградской области, а разнообразие оружия, расположенного там, и стратегическое положение гарантировали бы ей успех в первые часы войны.

Ранее в Совете Федераций прокомментировали слова американского адмирала Чарльза Ричардса о возможном начале ядерной войны.