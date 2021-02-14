Украина сообщила о гибели троих солдат в Донбассе

В Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе у себя в Telegram-канале.

«Сегодня, 14 февраля… трое военнослужащих… подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли», — говорится в сообщении.

6 февраля сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе.