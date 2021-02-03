В США заявили о «победе» F-35 над российской ПВО

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Истребитель F-35A Lightning II на базе ВВС США Неллис в Неваде, 2013 год
Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Великобританией и Австралией провели учения «Красный флаг», сообщает Popular Mechanics.

В ходе испытаний противниками выступили истребители в раскраске российских Су-30.

Как пишет издание, победу одержали американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Они сломали одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передали данные на оснащенные ракетами самолеты.

В статье утверждается, что главным преимуществом F-35 является вычислительная мощность, которая обеспечивает небывалую ситуационную осведомленность.

Ранее Bloomberg сообщил о почти 900 дефектах в американских истребителях F-35.