Австрия назвала выигрышем для всеобщей безопасности решение РФ и США о продлении ДСНВ

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг прокомментировал решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что 2021 год «начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения».

Глава ведомства снова подтвердил позицию властей страны сохранить статус площадки для проведения российско-американских стратегических переговоров.

«Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас», — добавил Шалленберг.

Ранее президент России Владимир Путин внес соглашение о продлении ДСНВ на ратификацию в Госдуму. Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.