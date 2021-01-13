НКР обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия

Армия обороны Нагорного Карабаха заявляет, что армянский военный был ранен при нарушении перемирия Азербайджаном.

«13 января в 12.00 (11.00 мск) военнослужащий получил ранение <...> в результате серьезного нарушения режима прекращения огня противником», – указано в сообщении.

По данным армянской стороны, военный 2000 года рождения получил ранение на охраняемом участке одной из частей армии обороны, дислоцированной на центральном направлении.

Пострадавший был доставлен в военный госпиталь, ему сделали операцию, в настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ведется расследование произошедшего, подчеркивается в заявлении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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