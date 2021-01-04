Следствие сочло крушение российского Ми-24 умышленным убийством

Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело о сбитом российском вертолете Ми-24 на более тяжелую статью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Изначально дело о сбитом вертолете было возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности).

Теперь, по информации агентства, его переквалифицировали на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц).

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Жертвами происшествия стали майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, еще один военнослужащий получил ранения.

В азербайджанском МИД признали, что вертолет был сбит ВС страны по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

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