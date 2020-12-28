Байден заявил, что будет противостоять вызовам России и Китая
Избранный президент США Джо Байден заявил, что его администрация модернизирует приоритеты в обороне, чтобы противостоять стратегическим вызовам Китая и России. Об этом пишет ТАСС.
«Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам», — сказал Байден.
Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.
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