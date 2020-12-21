Путин назвал долю современного оружия в армии России

Президент России Владимир Путин раскрыл долю современных вооружений и техники в российской армии, передает РИА «Новости».

По его словам, к середине 2020 года доля современных образцов вооружений и техники составляет более 70%. В ядерных силах доля нового вооружения достигает 86%.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к концу 2024 года уровень современного оружия в армии и флоте составит 75,9%.

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