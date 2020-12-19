В армии США появятся космические стражи

Военнослужащих Космических сил США будут называть космическими стражами. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, передает РИА «Новости».

«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами», — говорится в сообщении.

Космические силы США в свою очередь сообщили в Twitter, что это название было выбрано после опросов из сотен предложений.

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