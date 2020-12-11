США одобрили оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год, в который включены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

Документ поддержало подавляющее большинство сенаторов.

В нем также идет речь об ограничениях в отношении Турции из-за покупки этой страной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Кроме того, в документе прописан запрет на сотрудничество американских и российских военных.

Проект военного бюджета теперь будет направлен для утверждения президенту США Дональду Трампа.

Ранее Трамп пригрозил заблокировать документ, так как в его тексте нет пункта об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирование пользовательского контента.

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