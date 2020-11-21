Россия и Армения подписали документы о регулировании действий миротворцев

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу подписали 21 ноября в Ереване пакет документов, регламентирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского минобороны.

По данным пресс-службы, стороны высоко оценили деятельность России в стабилизации военно-политической ситуации в карабахском регионе, а также эффективность российской миротворческой. Шойгу проинформировал армянского коллегу об уже проделанной работе и предстоящих программах.

Главы военных ведомств Армении и России отметили важность работ по обнаружению тел погибших военнослужащих, военнопленных, заложников, без вести пропавших и их обмену.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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