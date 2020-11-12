Минобороны развернет в Хакасии мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для этого туда отправится медицинский отряд специального назначения ведомства. Кроме того, Центральный военный округ направит около 200 военнослужащих, в числе которых будут медицинские специалисты.

В нем появятся отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики, благодаря чему появится возможность оперативно находить возбудителя COVID-19.

Отмечается, что соответствующие решения принял российский лидер Владимир Путин после обращений жителей региона.

В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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