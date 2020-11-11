Миротворцы из России направились в зону операции в Карабахе

Прибывшие в Армению российские миротворцы направились в район размещения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что до конечной точки военным предстоит преодолеть свыше 250 километров.

В районе операции им необходимо будет развернуть наблюдательные посты на линии соприкосновения вдоль Лачинского коридора и в Карабахе.

Ведомство подчеркивает, что военные миротворческого соединения направились в район для обеспечения контроля за режимом перемирия. Всего в рамках миссии в Армению прибыло свыше 400 военнослужащих.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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