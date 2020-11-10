Первые пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

В Нагорный Карабах вылетели первые пять самолетов Ил-76 с российскими миротворцами, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — сообщили в ведомстве.

Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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