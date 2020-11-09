Характеристика из школы, где учился расстрелявший сослуживцев срочник, оказалась положительной

Военнослужащего Антона Макарова, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже, воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в старших классах замкнулся и стал конфликтным. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на характеристику из гимназии в городе Ливны Орловской области, где учился Макаров.

В документе говорится, что в школе Макаров учился на 4 и 5. Он имел склонность к математике, занимался спортом и принимал участие в соревнованиях. Когда ему было семь лет, его родители развелись, Макарова воспитывали бабушка и дедушка.

Ранее сообщалось, что около 5.00 мск на аэродроме «Балтимор» солдат напал на «прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение. Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных.

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