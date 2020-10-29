Советник Пашиняна заявил о ключевой роли России в перемирии в Карабахе
Роль России в поддержании перемирия в Нагорном Карабахе будет ключевой, уверен советник премьер-министра Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. Об этом он заявил в интервью Sputnik Армения.
В настоящее время в российском Министерстве обороны ведется работа над механизмами поддержания перемирия, обмена военнопленными и телами погибших, отметил Арутюнян. Он добавил, что остальные сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны направить свои усилия на поддержку действий Москвы.
Советник премьера вновь заявил, что армянская сторона выступает за размещение в регионе конфликта российских миротворцев, так как в этом случае Россия «является гарантом безопасности и стабильности».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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