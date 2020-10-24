Азербайджан сообщил о 65 погибших мирных гражданах в Карабахе

С начала боев в непризнанном Нагорном Карабахе погибли 65 мирных жителя, 297 ранены при обстреле Арменией поселений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

«В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 24 октября (на 17:30) из числа мирных жителей погибли 65 человек, ранено 297 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушены больше двух тысяч домов, повреждены 398 гражданских объектов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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