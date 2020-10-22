Россия не планирует применять свои ВС в Карабахе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что ВС России не планируют применять в зоне боевых действий на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что предпринимаемые меры президентом России Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу являются достаточными в данном вопросе.

Соответствующее заявление Красов сделал в ответ на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, который не исключил, что Россия может провести десантную операцию в Карабахе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне отметил, что Затулин не имел полномочий на такие заявления, его слова не отражают официальную позицию Госдумы и комитета ГД по обороне.

«В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации», — заключил Красов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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