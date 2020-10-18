Рада призвала Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на заявление генерала ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса о готовности украинской армии наступать в Донбассе, чтобы «отвоевывать оккупированные территории». Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее Кривонос также призывал к «наращиванию арсенала боеприпасов» для демонстрации НАТО серьезных намерений «не на словах, а на деле».

По словам депутата Рады, такие действия, совершаемые для «демонстрации преданности», принесут Украине новые жертвы в лице граждан страны.

«Зеленский обязан отреагировать, прекратить разъезжать по всему миру с пустыми визитами и сосредоточится на критической ситуации в государстве», — написал Кузьмин.

Он также напомнил, что в прошлом украинский лидер в своем интервью «Би-би-си» заявлял, что доволен тишиной и миром в регионе.

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