ВСУ обстреляли пригород Донецка из миномета

Украинские военные обстреляли из миномета поселок Спартак, который расположен на окраине Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка – Спартак, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра», — заявил представитель республики.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ДНР заявили, что Киев намерен отправить Баку партию ПТРК под видом гумпомощи

— В ДНР назвали дату заседания контактной группы по Донбассу

— ДНР запросила у России вакцину от коронавируса