Первая ночь в Степанакерте после нового перемирия прошла спокойно

Первая ночь после объявления нового перемирия в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошла спокойно. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Степанакерте не включали сирену ночью, не были слышны разрывы. Утром на улицу вышли пешеходы и дворники.

При этом отмечается, что днем в субботу, 17 октября, было слышно несколько взрывов.

Армения и Азербайджан договорились об очередном гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с полуночи 18 октября (17 октября, 23.00 мск). Как указывается в сообщениях обеих сторон, Ереван и Баку согласовали перемирие, следуя совместному заявлению президентов России, Франции и США. Однако уже в ночью 18 октября стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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