В Карабахе подтвердили готовность соблюдать перемирие

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердили готовность соблюдать гуманитарное перемирие с Азербайджаном, сообщает карабахское министерство иностранных дел.

«Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия», – указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии с 00.00 по местному времени 18 октября.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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