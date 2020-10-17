Степанакерт вновь подвергся обстрелу

Столица непризнанной НКР Степанакерт второй раз за сутки подвергся обстрелу. В результате атаки пострадали двое мирных жителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена республики Артака Бегларяна.

«В результате недавних ударов Азербайджана были поражены жилые районы Степанакерта. По предварительным данным, по меньшей мере 2 мирных жителя получили ранения», — заявил Бегларян.

По его словам, городу удалось избежать больших жертв, так как жители в большинстве случаев не покидали убежища.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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