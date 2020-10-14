Трамп заявил о зависти России и Китая к новому вооружению США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и другие страны завидуют новейшим разработкам США в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что ни у одной страны нет техники и вооружения как у американских военных.

«Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют», — произнес Трамп.

Об этом он заявил в ходе встречи со сторонниками в Пенсильвании. Трамп также добавил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он не станет «втягивать Америку в бесконечные, нелепые войны».

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