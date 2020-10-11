Ереван: Турция и Израиль направили Баку беспилотники под видом гуманитарного груза

Турция и Израиль отправляют в Азербайджан ударные беспилотники под видом гуманитарных грузов, написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза», — заявил Ованнисян.

В рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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