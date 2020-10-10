Высланного из Латвии военного ветерана везут на границу с Россией

Власти Латвии начали депортацию председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда, который ранее заявлял, что не в состоянии совершить поездку до границы с Россией из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу Норвинда Валентину.

По ее словам, они находятся на пограничном пункте Болдерая в районе Риги, что Норвинда пересадят дальше и повезут в Терехово. Там располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что Норвинд был задержан и доставлен в центр содержания нелегальных мигрантов, после чего его принудительно выдворили в Россию. Причиной для подобного решения стало аннулирование вида на жительство в Латвии.

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